Поддержать
Новости

Россия готовится провести испытания крылатой ракеты с ядерной установкой «Буревестник». Или уже провела их — The New York Times

21:44 • 02.10.2023

Россия готовится провести испытания межконтинентальной крылатой ракеты с ядерной силовой установкой «Буревестник». Об этом пишет The New York Times (NYT), ссылаясь на спутниковые снимки полигона Паньково на Новой Земле. 

Так, на фотографии от 20 сентября журналисты обнаружили грузовик и прицеп, который, как они отмечают, соответствует габаритам ракеты. При этом навес, которым обычно закрыта стартовая площадка, убрали в сторону примерно на 15 метров. На другом снимке, сделанном чуть позже в тот же день, грузовика уже не было, а навес вернули на исходную позицию. 28 сентября все повторилось. 

Кроме того, по информации норвежской экологической организации «Беллона», с начала августа по 26 сентября на аэродроме Рогачево, который располагается в 160 километрах от Паньково, находились два разведывательных самолета Росатома. Они собирают информацию о запусках ракет. Такие же самолеты были в этом районе во время испытаний «Буревестника» в 2018 году.

NYT также пишет, что 31 августа зону в районе Паньково российские власти объявили «временно опасной». Такой режим продлится до 6 октября. Газета отмечает, что похожие уведомления рассылали и перед испытаниями «Буревестника» в 2019 году.

В то же время NYT отмечает, что на данный момент невозможно определить, готовится ли Россия к испытаниям «Буревестника» или уже провела их. Также, как пишет издание, могут проходить испытания и отдельных компонентов ракеты.

По данным американского аналитического центра Nuclear Threat Initiative, с 2017 по 2019 годы Россия провела по меньшей мере 13 неудачных испытаний ракеты «Буревестник».

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.

Опрос
Помогите «Холоду» стать лучше. Пройдите опрос на 7-10 минут.
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры.
Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Для платежей с иностранных карт
Поддержать
Владельцы российских карт могут поддержать нас здесь.
Совершая пожертвование, вы принимаете оферту и политику конфиденциальности.
Платежные системы
Поддержать
Подпишитесь на рассылку
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»