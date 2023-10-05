Премьер Армении подписал декларацию о признании Нагорного Карабаха территорией Азербайджана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на полях саммита Европейского политического сообщества в испанской Гранаде подписал декларацию о признании Нагорного Карабаха территорией Азербайджана. Об этом говорится в пресс-релизе Европейского совета.

Сегодня же, как пишет «Коммерсантъ», Минобороны России сообщило, что российские миротворцы свернули временные наблюдательные посты вдоль бывшей линии соприкосновения в Аскеранском, Мардакертском, Шушинском районах Нагорного Карабаха.

В свою очередь, депутаты Европейского парламента на пленарной сессии в Страсбурге призвали Евросоюз ввести санкции против Азербайджана, пока Баку не покажет «подлинную готовность уважать права и безопасность армянского населения Нагорного Карабаха». В случае углубления конфликта Азербайджана и Армении парламентарии предлагают полностью прекратить импорт азербайджанских нефти и газа.

Накануне миссия ООН, посетившая Нагорных Карабах, заявила, что там осталось не более тысячи этнических армян из 120 тысяч, живших там до проведения Азербайджаном «антитеррористической операции». В свою очередь, власти Армении сообщили, что приняли более ста тысяч беженцев из Нагорного Карабаха.

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