Спортсменам из Петербурга запретили выезжать за границу без согласования с властями

Спортсменам, тренерам и персоналу бюджетных спортивных школ Санкт-Петербурга запретили выезжать за рубеж без согласования городского спорткомитета. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на несколько неназванных источников и президента городской Федерации биатлона Дмитрия Васильева.

Так, по словам трех источников агентства, близких к комитету по физической культуре и спорту Петербурга, есть распоряжение, которое запрещает сотрудникам и учащимся бюджетных спортшкол выезд на учебно-тренировочные сборы и соревнования за пределы страны. Запрет касается и отпусков спортсменов. Выехать за границу петербургские спортсмены смогут только с разрешения городского спорткомитета.

При этом несколько директоров бюджетных спортивных школ рассказали, что раньше был список дружественных стран, в которые можно было выезжать. «Еще недавно в него входила Турция, но затем в комитете сказали: "О ней забудь"», — пояснил один из них.

В свою очередь, Дмитрий Васильев отметил, что распоряжение, запрещающее спортсменам выезжать за рубеж, правительство Петербурга выпустило еще весной. По его словам, оно необходимо, чтобы упорядочить передвижения спортсменов.

«Никаких сложностей оно (распоряжение) никому не доставляет. Все же делается заранее, никто сегодня не надумывает завтра уехать. Все это носит уведомительный характер, ни об одном запрете выехать куда-то я еще не слышал», — сказал Васильев.

После начала войны в Украине более 200 российских спортсменов поменяли или собираются поменять спортивное гражданство. Среди них есть как профессионалы с мировым именем — чемпионы Европы и мира, — так и юные спортсмены, которые потенциально могли принести России награды международных турниров.

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