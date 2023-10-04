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Арестованный владелец фирмы, чья фура взорвалась на Крымском мосту, объявил голодовку

19:48 • 04.10.2023

Арестованный владелец логистической компании «ТЭК-34», чей грузовик взорвался на Крымском мосту в октябре прошлого года, Олег Антипов два дня назад объявил голодовку. Он требует прекращения уголовного дела против него, сообщает правозащитный проект «Первый отдел». 

После взрыва на Крымском мосту Антипов сам пришел в ФСБ Санкт-Петербурга, чтобы дать показания. За это он даже получил благодарность за гражданскую ответственность. Однако 14 октября 2022 года к нему домой снова пришли силовики и сказали, что необходимо дать показания, но теперь уже в Москве. На следующий день Басманный суд Москвы арестовал Антипова. В ходатайстве следствия говорилось, что он «может скрыться, продолжить заниматься преступной деятельностью, угрожать свидетелям, вступать в контакт с другими соучастниками». 

«Особенно огорчает, что в момент, когда мы с женой пытались дозвониться до приемной ФСБ, а потом убеждали дежурного меня выслушать и записать на прием; когда спорил с друзьями, что не нужен мне никакой адвокат; когда по просьбе оперативников отказывал всем в интервью мною двигало лишь желание помочь и сделать доброе дело. А вышло вон как!» — написал Антипов в последнем письме. 

Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года около шести утра по московскому времени. Взрывное устройство было заложено в грузовой автомобиль. Взрыв привел к возгоранию нескольких цистерн с топливом, которые находились на проходящих параллельно автомобильному полотну железнодорожных путях. Спустя несколько месяцев о своей причастности к взрыву заявило Минобороны Украины. 

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