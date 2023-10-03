В Кремле составляют список доверенных лиц к президентским выборам. Они должны поддерживать войну в Украине — РБК 

Администрация президента начала составлять список доверенных лиц для «кандидата от власти» на президентских выборах, которые пройдут в 2024 году. Об этом пишет РБК, ссылаясь на источники в трех российских субъектах.

Доверенные лица Владимира Путина должны соответствовать нескольким критериям:

публично поддерживать войну в Украине и российского президента

обладать высоким уровнем узнаваемости и доверия

у них должен быть низкий антирейтинг в своей аудитории

Главная задача доверенных лиц — «увеличить уровень поддержки кандидата и ни в коем случае не допустить его снижения», говорят источники издания. Они также должны быть готовы к публичным выступлениям, дебатам и участию в избирательной кампании. Кроме того, доверенные лица Путина должны представлять 15 различных сфер общественной жизни, среди которых медицина, религия, молодежь, война, IT-сфера, образование, СМИ и другие.

Как выяснил «Коммерсантъ», Путин может объявить о своем выдвижении на очередной президентский срок в ноябре на форуме «Россия». Источники издания говорят, что «идеологическая рамка» предвыборной кампании выглядит так: «Россия — отдельная цивилизация, “семья семей”, для которой важны традиционные ценности, ее атакуют враги, но благодаря консолидации общества они ничего не добьются».

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