Жителя Камчатки лишили российского гражданства за призывы к терроризму и экстремизму 

Жителя Камчатки лишили приобретенного российского гражданства за публичные призывы к террористической и экстремистской деятельности. Об этом со ссылкой на региональное ФСБ сообщает агентство «Камчатка-Информ».

По версии следствия, с июня 2020 года по февраль 2022 года мужчина размещал во «ВКонтакте» призывы к расстрелу, убийствам, сожжению всех россиян и представителей органов власти. Первый Восточный окружной военный суд признал его виновным в публичном оправдании и пропаганде терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК), а также в призывах к осуществлению экстремистской деятельности (часть 2 статьи 280 УК) и приговорил его к четырем годам заключения.

Имя мужчины не сообщается. Отмечается, что он получил российский паспорт в марте 2014 года и тогда же якобы отказался от гражданства Украины.

Это не первый такой случай. Другого жителя Камчатки также лишили приобретенного российского гражданства и приговорили к трем годам колонии общего режима за публичные оправдание и пропаганду терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК России). По версии следствия, уроженец одной из республик СНГ, который получил гражданство России в 2009 году, смонтировал и разместил на своей странице в одной из социальных сетей видеоролики, одобряющие действия боевиков на территории Чеченской Республики, в том числе убийства российских военнослужащих.

В апреле этого года Госдума одобрила поправки к закону «О гражданстве России», а Владимир Путин их подписал. Теперь лишиться приобретенного российского паспорта можно за «дискредитацию» армии, призывы к экстремизму, дезертирство, а также за посягательство на жизнь государственного деятеля. Кроме того, приобретенного гражданства могут лишить россиян, которые совершили теракт и тяжкие преступления против государства.

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