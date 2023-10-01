Россия выпустила по Украине 30 дронов, есть пострадавшие

В ночь на 1 октября российская армия запустила по Украине 30 иранских дронов «Шахед». 16 из них удалось сбить системами ПВО, сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ. Беспилотники были запущены с территории аннексированного Крыма, из Курска и Приморско-Ахтарска.

В Умани Черкасской области дрон ударил по складу с зерном. Там возник пожар, в результате чего пострадала одна женщина. Она доставлена в больницу, сообщил глава местной администрации Игорь Табурец.

Фото: Игорь Табурец

Над Кривым Рогом один беспилотник удалось сбить, а другой ударил по гражданской инфраструктуре. Там произошел пожар, но обошлось без пострадавших, написал глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак. По его словам, атаке также подвергся Никополь, там повреждены линии электропередач и газопровод.

В результате попадания дрона в Баштанском районе Николаевской области поврежден склад сельскохозяйственного предприятия. Там же возник пожар сухой травы, который был быстро ликвидирован, отметил глава местной областной администрации Виталий Ким.

Также в ночь на 1 октября три ракеты, предварительно С-300, ударили по Харькову, сообщил глава областной администрации Олег Синегубов. В результате на территории гражданского предприятия произошел пожар.

Накануне, 30 сентября, Россия также выпустила по Украине 40 дронов, 30 из них удалось сбить системами ПВО.

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