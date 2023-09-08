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Алексея Горинова, осужденного по статье о «фейках», отправили в ШИЗО

21:29 • 08.09.2023

Муниципального депутата Красносельского района Москвы Алексея Горинова, который отбывает наказание по статье о «фейках» про армию, отправили в ШИЗО на шесть суток. Об этом сообщили в его группе поддержки.  

Поводом для водворения в штрафной изолятор стало то, что Горинов якобы отказался представиться в рамках профилактического учета. 

В группе поддержки мундепа также рассказали, что 5 сентября к нему в камеру приходили сотрудники ФСБ. Они провели с Гориновым беседу на предмет его отношения к террористическим и экстремистским организациям. 

«Мы считаем, что нахождение Алексея в ШИЗО несет вред и так пошатнувшемуся здоровью. И, возможно, является способом воздействия для получения необходимый показаний», — говорится в сообщении группы поддержки. 

8 июля 2022 года суд в Москве приговорил 60-летнего муниципального депутата к семи годам колонии. Поводом для преследования стало то, что он назвал происходящее в Украине войной и заявил, что на этой войне погибают украинские дети. О несколько раз жаловался, что в колонии ему не оказывают медицинскую помощь.

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