Телеканал НТВ представил президента Украины Владимира Зеленского как «террориста и позор еврейского народа». На это обратил внимание журналист Илья Шепелин. Ранее, отмечает Шепелин, телеканал называл Украину как «группировку УГИЛ», а Зеленского — как ее лидера.

18 сентября «Холод» сообщал, что Кремль потребовал от подконтрольных ему СМИ перестать называть Зеленского президентом. По словам источников, требование касалось всех типов медиа: от телеканалов до интернет-СМИ. Активного исполнения поручения на тот момент, однако, не наблюдалось.

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