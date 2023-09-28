Поддержать
Новости

«Открыто, честно, в конкурентной борьбе». Путин прокомментировал прошедшие в России выборы

15:10 • 28.09.2023

Президент России Владимир Путин провел видеоконференцию с 26 новоизбранными главами российских регионов и прокомментировал прошедшие в стране выборы. Часть стенограммы встречи опубликована на сайте Кремля.

«Выборы прошли открыто, честно и в конкурентной борьбе», — сказал Путин. Он отметил, что явка была высокой, что «показывает растущую гражданскую зрелость нашего общества».

«Люди понимают, насколько это важно – участвовать в выборах, ответственно определять будущее своего региона, своей страны, а значит, и будущее своей семьи и своих детей», — заявил Путин.

Трехдневное голосование прошло в России с 8 по 10 сентября. Везде, где выбирали глав регионов, победили действующие губернаторы или временно исполняющие их обязанности. На выборах в региональные законодательные собрания в подавляющем большинстве регионов победила «Единая Россия». Единственным исключением оказалась Хакасия, где КПРФ набрала 39,11% голосов против 36,41% у ЕР.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.

Опрос
Помогите «Холоду» стать лучше. Пройдите опрос на 7-10 минут.
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры.
Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Для платежей с иностранных карт
Поддержать
Владельцы российских карт могут поддержать нас здесь.
Совершая пожертвование, вы принимаете оферту и политику конфиденциальности.
Платежные системы
Поддержать
Подпишитесь на рассылку
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»