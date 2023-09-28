Поддержать
Новости

ФСБ задержала жителя Севастополя, якобы завербованного ГУР Украины

11:14 • 28.09.2023

ФСБ задержала севастопольца, который якобы был завербован Главным управлением разведки Минобороны Украины. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

По заявлению ФСБ, житель севастополя в 2022 году выехал в одну из стран СНГ, чтобы «уклониться от мобилизации», после чего обратился к представителю Главного управления разведки Минобороны Украины и был завербован.

После возвращения в Россию севастополец, утверждается в сообщении ФСБ, устроился в организацию, «осуществлявшую строительство фортификационных сооружений в Республике Крым», где фотографировал происходящее и отправлял «украинскому силовику». «Это были окопы на севере Крымского полуострова. Я понимал, что данные собираемые мной, они будут использованы против РФ, но меня вели совсем другие цели, мне было все равно», — приводит ТАСС слова задержанного. 

Сейчас на задержанного возбуждено уголовное дело о госизмене (статья 275 УК). С июля 2022 года по статье о госизмене предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.

Опрос
Помогите «Холоду» стать лучше. Пройдите опрос на 7-10 минут.
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры.
Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Для платежей с иностранных карт
Поддержать
Владельцы российских карт могут поддержать нас здесь.
Совершая пожертвование, вы принимаете оферту и политику конфиденциальности.
Платежные системы
Поддержать
Подпишитесь на рассылку
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»