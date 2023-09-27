Обвиняемый в госизмене новосибирец рассказал, что конвоиры избили его и называли «предателем родины»

Конвоиры избили новосибирца Илью Бабурина, обвиняемого по делу о попытке поджога военкомата, сообщает правозащитный проект «Зона солидарности» со слов самого Бабурина.

Это произошло 22 сентября в служебной машине, когда его везли к следователю. По словам новосибирца, его, закованного в наручники, повалили и стали таскать по полу. «Конвоиры били Бабурина по глазам, наносили удары руками и прыгали на нем, называя "предателем родины"», — пишут правозащитники.

Завтра Бабурина снова повезут к следователю. По его словам, один из конвоиров предупредил, что «будет еще жестче».

23-летний Илья Бабурин, который придерживается антивоенных взглядов, находится в СИЗО с прошлой осени. Его задержали по делу об организации поджога военкомата, который так и не состоялся.

Бабурину предъявили обвинения в организации теракта и вовлечении в террористическую деятельность, а также в покушении на госизмену. В ФСБ утверждают, что он пытался организовать теракт по заданию украинского полка «Азов», который в России признан террористической организацией.

«Зона солидарности» сообщала, что Бабурин в результате пыток и давления подписал признательные показания и заключил сделку со следствием, однако позже отказался от нее и от признания вины. Затем на него стали оказывать давление в СИЗО — его уже не раз помещали в карцер.

Правозащитники назвали случай Бабурина беспрецедентным, поскольку дело завели «в связи с гипотетическим поджогом военкомата».

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