Поддержать
Новости

Журналист Иван Сафронов находится в туберкулезной больнице, где ждет распределения в другую колонию

13:25 • 26.09.2023

В группе поддержки Ивана Сафронова рассказали, что он находится в туберкулезной больнице, куда его доставили вместо колонии в Норильске.

Группа поддержки опубликовала письмо Сафронова, в котором говорится, что 12 сентября его вывезли из ИК-7 Арейское в транзитно-пересыльный пункт для отправки в колонию в Норильске (ИК-15). Однако после трех дней в пересыльном пункте Сафронова отправили не в Норильск, а в Краевую туберкулезную больницу.

В письме Иван Сафронов пишет, что со здоровьем у него все в порядке. В больнице у Сафронова взяли кровь, сделали ЭКГ, флюорографию и держат в одиночной палате приемного отделения. 

26 сентября семья Ивана Сафронова прилетела к нему на согласованное свидание, но им отказали во встрече, потому что Сафронов «поставлен на этап». Куда дальше он будет отправлен — семье не сообщили.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.

Опрос
Помогите «Холоду» стать лучше. Пройдите опрос на 7-10 минут.
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры.
Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Для платежей с иностранных карт
Поддержать
Владельцы российских карт могут поддержать нас здесь.
Совершая пожертвование, вы принимаете оферту и политику конфиденциальности.
Платежные системы
Поддержать
Подпишитесь на рассылку
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»