Журналист Иван Сафронов находится в туберкулезной больнице, где ждет распределения в другую колонию

В группе поддержки Ивана Сафронова рассказали, что он находится в туберкулезной больнице, куда его доставили вместо колонии в Норильске.

Группа поддержки опубликовала письмо Сафронова, в котором говорится, что 12 сентября его вывезли из ИК-7 Арейское в транзитно-пересыльный пункт для отправки в колонию в Норильске (ИК-15). Однако после трех дней в пересыльном пункте Сафронова отправили не в Норильск, а в Краевую туберкулезную больницу.

В письме Иван Сафронов пишет, что со здоровьем у него все в порядке. В больнице у Сафронова взяли кровь, сделали ЭКГ, флюорографию и держат в одиночной палате приемного отделения.

26 сентября семья Ивана Сафронова прилетела к нему на согласованное свидание, но им отказали во встрече, потому что Сафронов «поставлен на этап». Куда дальше он будет отправлен — семье не сообщили.

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