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В ВСУ «уточняют информацию» о гибели командующего Черноморским флотом

16:03 • 26.09.2023

В пресс-службе Сил специальных операций заявили, что «уточняют информацию» о гибели командующего Черноморским флотом во время удара по штабу в Севастополе.

Пресс-служба Сил специальных операций ВСУ сообщает, что некоторые тела погибших при ударе по штабу Черноморского флота «не удалось идентифицировать». При этом в пресс-службе ссылаются на анонимные источники, которые изначально подтвердили гибель главы ЧФ Виктора Соколова.

Ранее в Службе специальный операций ВСУ заявили, что при ударе погибли 34 офицера, среди которых — «командующий Черноморским флотом». Сегодня днем Минобороны России опубликовало фото и видео, на которых присутствует командующий флотом Виктор Соколов.

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