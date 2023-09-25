В Ереване полиция массово задерживает протестующих

В столице Армении Ереване местные силовики массово задерживают протестующих, которые требуют отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Как передает «Интерфакс», по последним данным, задержаны уже 142 человека.

В оппозиционном Национальном комитете уточнили, что среди задержанных — депутат парламента Армении Тадевос Аветсян.

Также сегодня стало известно, что суд на месяц арестовал сына бывшего президента Армении Роберта Кочаряна Левона Кочаряна. Как сообщил его адвокат Александр Кочубаев, Кочарян был задержан и избит силовиками на акции протеста в минувшую пятницу. После этого его обвинили в нападении на четырех силовиков. У самого Кочаряна медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.

Протесты в Ереване начались еще на прошлой неделе после того, как Азербайджан обстрелял населенные пункты непризнанной Нагорно-Карабахской республики и в течение суток добился капитуляции ее правительства и вооруженных сил. Власти Армении во главе с премьером Николом Пашиняном не стали вмешиваться в происходящее, после чего местная оппозиция обвинила их в предательстве и потребовала отставки.

С утра 25 сентября армянские оппозиционеры объявили о проведении акций гражданского неповиновения и начали блокировать автомобильное движение в шести из девяти административных районов Еревана.

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