В Ереване начались столкновения протестующих с полицией

У здания правительства в Ереване начались столкновения между протестующими, требующими отставки премьер-министра Никола Пашиняна, и полицией. Об этом сообщает телеканал «Дождь», ссылаясь на собственного корреспондента на месте событий.

По его словам, митингующие, которые ранее перекрыли автомобильное движение по нескольким улицам, и пытались ворваться в здание правительства, скандируют антиправительственные лозунги и забрасывают силовиков камнями и бутылками. В ответ полицейские применяют дубинки и пытаются оттеснить протестующих.

​​

По данным ТАСС, на площади перед зданием правительства начались массовые задержания. В свою очередь, РИА «Новости» сообщило, как минимум об одном раненом полицейском.

Протесты в Ереване начались после того, как Азербайджан провел в Нагорном Карабахе «антитеррористическую операцию», обстреляв города и заставив власти самопровозглашенной республики капитулировать. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ответ заявил, что страну пытаются втянуть в вооруженный конфликт и не предпринял попыток вмешаться в происходящее. После этого армянская оппозиция заявила о намерении создать Национальный комитет по отстранению Пашиняна от власти.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.