Бастующие сценаристы и киностудии Голливуда достигли предварительного соглашения. Оно может завершить забастовку

Гильдия сценаристов и голливудские студии предварительно договорились о трехлетнем контракте, который может закончить 146-дневную забастовку, сообщает Reuters.

Прежде чем трехлетний контракт вступит в силу, он должен быть одобрен руководством Гильдии сценаристов США (WGA), а также членами профсоюза.

Гильдия сценаристов, которая представляет больше 11 тысяч авторов, в письме для членов профсоюза охарактеризовала сделку как обеспечивающую «значительные выгоды и защиту для сценаристов».

«Это стало возможным благодаря неизменной солидарности членов WGA и исключительной поддержке наших братьев и сестер по профсоюзу, которые вместе с нами выходили на пикеты более 146 дней подряд», — цитирует Reuters заявление комитета по переговорам.

Участники переговорного комитета должны проголосовать за рекомендацию сделки профсоюзу, после чего за сделку должны проголосовать уже все 11 тысяч членов гильдии — только тогда контракт вступит в силу. Забастовка будет продолжаться до момента утверждения и ратификации контракта. Подробности соглашения не разглашаются до завершения переговоров.

Забастовка WGA длится со 2 мая, 14 июля к ней присоединился актерский профсоюз. Представители гильдий киноактеров и сценаристов жалуются на значительно снизившиеся зарплаты из-за стриминговых сервисов с непрозрачной системой выплат — по примерным оценкам, за три года показа сериала на стриминге сценарист может получить 400 долларов, а за повтор сезона часового шоу на телевидении ему бы выплатили 24 тысячи долларов. Также сценаристы хотят защитить себя и просят гарантии того, что искусственный интеллект не отнимет их работу.

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Из-за забастовки производство множества фильмов и сериалов было поставлено на паузу. Financial Times оценила ущерб от забастовки для экономики Калифорнии почти в $5 млрд.

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