Голливуд охватила историческая забастовка

В Голливуде уже более двух месяцев бастуют сценаристы.14 июля к ним присоединились и актеры, которые требуют лучшего отношения со стороны киностудий — повышения оплаты труда и отчислений со стриминга, а также гарантий того, что искусственный интеллект не отнимет их работу. Совместная забастовка происходит впервые за 63 года и уже поставила на паузу кучу голливудских проектов. «Холод» рассказывает о фильмах и сериалах, которые затронула забастовка.

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У гильдий, представляющих интересы сценаристов и актеров, истекли контракты с альянсом продюсеров кинофильмов и телевизионного контента — бизнес-ассоциацией, в которую входят такие медиа гиганты как The Walt Disney Company, Warner Bros., Paramount Pictures, Sony Pictures, Apple, Amazon, Netflix, CBS и MGM. Договориться о новых условиях сотрудничества с боссами гигантов гильдиям не удалось — студии отказываются идти навстречу.

В гильдию киноактеров входит примерно 160 тысяч человек, включая артистов озвучивания, диджеев, кукловодов и каскадеров, и их отстранение от дел уже пошатнуло индустрию. Последствия забастовки могут обойтись Голливуду в три миллиарда долларов. Члены гильдии объявили забастовку не только на съемочной площадке, но и за ее пределами: отказались рекламировать проекты и даже выходить на красную дорожку.

Переносятся не все проекты — некоторые, как «Дом драконов», избегают проблем за счет работы с иностранными артистами, другие, например создатели «Избранного», получили разрешение на продолжение съемок от гильдии, доказав свою непричастность к эксплуатационным практикам недружественных им киностудий. Но очень многие фильмы и сериалы оказываются в заложниках провалившихся переговоров.

Актеры требуют повышения зарплаты? Разве они не богаты?

Актеры и актрисы, которые открыто рассказывают в соцсетях о низких зарплатах, регулярно получают комментарии «богатые просто хотят стать еще богаче» из-за стереотипа о том, что сотрудники индустрии — миллионеры. Однако далеко не все протестующие — это звезды с мировым именем. Представители гильдии киноактеров говорили, что нынешние зарплаты далеко уже не соответствуют возросшей инфляции, а это значит, что многие актеры не могут позволить себе даже медицинскую страховку.

Появление стримингов в целом изменило структуру выплат и значительно снизило шансы на получение стабильного заработка. В особенности это касается сериалов. На телевидении сезон сериала длится с сентября по май и состоит примерно из 22 эпизодов. Значит, за этот срок команда, работающая над проектом, регулярно получает зарплату. Но сезоны на онлайн-платформах гораздо короче — в среднем 8-12 эпизодов — то есть количество оплачиваемых рабочих дней снизилось в два раза. Из-за этого и актеры, и сценаристы вынуждены параллельно работать над несколькими проектами, чтобы сохранить прежний уровень дохода.

Потерпевшие от забастовки Фильмы: Из-за забастовки премьеры каждой следующей части «Аватара» переносятся на год вперед. Таким образом, «Аватар 3» выйдет в 2025 году, «Аватар 4» — в 2029, а заключительный пятый фильм — и вовсе в 2031 году. Получается, что между съемками первого фильма и последнего пройдет 22 года. Исполнительница одной из главных ролей во франшизе Зои Салдана в своих соцсетях написала, что на момент съемок первого фильма ей было 27 лет, а когда выйдет последний фильм, ей уже исполнится 53 года. В работе находятся три фильма из вселенной «Звездных войн». Джеймс Мэнголд работает над фильмом о происхождении джедаев, Шармин Обаид-Чиной собирается снять продолжение истории Рэй, а Дэйв Филони работает над фильмом о Новой Республике. Все они задержатся из-за забастовки — два фильма выйдут в 2026 году, третий — годом позже. При этом последовательность фильмов не разглашается. Выход спин-оффа «Человека-паука» «Эль Муэрто» был изначально запланирован на начало 2024 года. Главную роль в фильме о первом латиноамериканском герое Marvel должен был исполнить рэпер Bad Bunny. Однако из-за забастовки и ухода Bad Bunny студия Sony, выпускающая фильм совместно с Marvel, вообще исключила проект из календаря ожидаемых премьер. В июне должны были начаться съемки очередного фильма киновселенной Marvel под названием «Громовержцы», однако они были отложены из-за забастовки. Теперь выход фильма ожидается не раньше конца 2024 года. Еще один фильм медиафраншизы — ребут серии боевиков о полувампире получеловеке «Блэйд» — переносится на февраль 2025 года. Перезапуск фильмов о Фантастической четверке от студии Marvel (раньше фильмы об этих персонажах комиксов выпускала 20th Century Fox) также смещается на 2025 год. Откладывается на неопределенный срок и ремейк Диснеевского мультфильма Лило и Ститч. Его съемки должны были закончиться в августе 2023 года, однако из-за забастовки не ясно, что будет с проектом. А еще забастовка, вероятно, затронет третий фильм о приключениях медвежонка Паддингтона, последнюю работу Клинта Иствуда, продолжение «Капитана Америки», третья часть «Дэдпула», последнюю часть фильма «Миссия Невыполнима», продолжение файтинга «Мортал комбат», драму о Формуле 1 с участием Брэда Питта, продолжение «Битлджуса», адаптацию мюзикла «Злая» с Арианой Гранде и др.

Стриминговые сервисы разоряют актеров

Одно из основных требований коллективной забастовки — повышение авторских отчислений. Это своеобразные роялти — такие выплаты актеры и сценаристы получают за каждый показ эпизода и фильма на телевидении, стриминге и выходе на DVD. На телевидении размер отчислений напрямую зависит от популярности шоу: чем выше рейтинги просмотра — тем больше заплатят тем, кто работал над проектом. Но система выплат в стримингах совершенно другая и, более того, непрозрачная.

В стримингах востребованность шоу не имеет никакого значения, главный показатель — это общее количество подписчиков. Все выплаты фиксированы и рассчитываются по коэффициенту, установленному кинокомпаниями. Разница в выплатах получается гигантской: по примерным оценкам, за три года показа сериала на стриминге сценарист в сумме может получить 400 долларов, в то время как за повтор сезона часового шоу на телевидении ему бы выплатили 24 тысячи долларов.

Фото: Gene Blevins / ZUMA / Scanpix

Ярче всего проблему с отчислениями иллюстрируют истории актеров сериала «Оранжевый — хит сезона», одного из самых востребованных проектов Netflix. Пока сериал собирал награды и похвалы критиков, актеры получали минимальную зарплату по меркам гильдии, были вынуждены подрабатывать официантами, а кто-то и вовсе был в шаге от того, чтобы жить по продовольственным талонам.

Актриса Кимико Гленн, которая снялась в половине из всех эпизодов, опубликовала квитанцию с суммой отчислений, согласно которой она получает несколько центов за эпизод, всего ей начислили чуть больше 27 долларов (обычно выплаты перечисляют каждые три месяца). Актриса Яна Шмидинг тоже опубликовала в соцсетях чек своих отчислений — за главную роль в ситкоме «Резерфорд-Фоллз» она получила 33 доллара.

Лесли Джонс, одна из самых высокооплачиваемых комедийных актрис в Голливуде, в своих соцсетях объяснила, почему бастуют все актеры вне зависимости от уровня доходов. «Забастовка нужна для того, чтобы защитить наши права. Далеко не все так удачливы, как я. В этом бизнесе тяжело пробиться и заработать. Мне удалось это только в 47 лет. Как и в любой другой сфере, здесь нужно много времени, чтобы построить карьеру. А сейчас некоторым не хватает денег на оплату жилья», — сказала Джонс.

Потерпевшие от забастовки. Сериалы: Съемки четвертого сезона сериала «Эмили в Париже» должны были стартовать осенью, новые серии собирались показать до конца 2023 года. Из-за забастовки ждать их придется, как минимум, до 2024 года. Это беспрецедентный случай в истории сериала, который ранее выпускал новые сезоны с промежутком в год. Правда Netflix эту информацию отрицает и надеется успеть. Премьера второго сезона сериала «Одни из нас» (The Last of Us) должна была состояться на HBO в 2025 году. Но главные сценаристы проекта в знак солидарности с сообществом прекратили работу над вторым сезоном сериала еще в мае, на этапе кастинга. Третий сезон «Эйфории» и так ожидался не раньше 2025 года из-за плотного графика актрис. Теперь же зрителям придется ждать премьеру еще дольше — в лучшем случае она состоится в 2026 году. К тому времени некоторым исполнительницам главных ролей будет больше 30 лет. Съемки пятого сезона «Очень странных дел» должны были начаться в начале августа, но из-за забастовки актеров и сценаристов сериал, вероятно, задержится и выйдет не раньше середины или конца 2024 года. Таким образом, между четвертым и пятым сезонами пройдет два года. Подтвержденной даты релиза у сериала до сих пор нет. Полностью остановились и съемки продолжения «Песочного человека». Когда выйдет новый сезон — пока неясно. Велика вероятность того, что из-за забастовки задержится и второй сезон «Уэнсдей». У нового сезона до сих пор нет установленной даты релиза, а исполнительница главной роли Дженна Ортега в феврале этого года рассказывала журналистам, что команда так и не приступила к съемкам. Несмотря на то, что большинство актеров, снимающихся в сериале «Интервью с вампиром», — иностранцы, забастовка затронула и этот проект, потому что некоторые актеры оказались членами бастующей гильдии. Когда выйдет второй сезон сериала — пока неизвестно. Задерживается и новый сериал о балете от создателей «Удивительной миссис Мейзел». Его съемки должны были начаться еще в июне в Париже, но были приостановлены из-за забастовки.

Киностудии хотят заменить актеров цифровыми копиями

Во время переговоров с гильдией руководство стримингов и киностудий предложило сканировать лица актеров массовки, создать цифровую копию и без ограничений использовать ее в любых целях и проектах компаний (в том числе рекламе, видеоиграх, новостях и так далее). За создание цифровой копии актеру предлагают заплатить полставки рабочего дня. Доплачивать за каждое использование копии, как и уведомлять о нем, не будут. Фактически это значит, что студии смогут использовать цифровые копии и после смерти актеров.

Руководство гильдии сказало, что пристально следит за развитием технологии дипфейков, и попросило защитить актеров от использования изображений их лиц в коммерческих целях без их ведома, а также от кражи и неэтичного использования цифровых копий: например, для создания порно или фейковых новостей. Члены профсоюза требуют одобрить составленный ими список правил и условий, которые касаются и своевременного предупреждения об использовании цифровых копий и справедливой платы за них.

Сколько продлится забастовка, пока неизвестно. Судя по постам в соцсетях, актеры настроены решительно и хотят добиться выполнения своих требований. За последние несколько дней в знак солидарности бастовать начали и киноблогеры: они обещают не участвовать ни в каких промоушенах премьер и не публиковать обзоры новинок. Поэтому киностудии отчаянно пытаются привлечь к продвижению тех инфлюенсеров, которые еще продолжают работать: некоторые из них рассказали, что им предлагали контракты на 4 тысячи долларов в неделю за участие в промо-кампаниях.

Собираются ли компании идти на компромисс с членами гильдии, тоже пока неясно. В начале двойной забастовки анонимный топ-менеджер сказал журналистам, что требования гильдий будут игнорироваться. Киностудии планируют «переждать» до октября, пока у бастующих не кончатся деньги на оплату жилья и они будут вынуждены вернуться к работе на прежних условиях. В интервью анонимный топ-менеджер назвал такой шаг «жестоким, но необходимым злом​​».

На позицию компаний уже публично отреагировал актер Рон Перлман. В своем видеообращении он сказал: «Ты желаешь людям, чтобы они потеряли свой дом? Чтобы семьи голодали, пока ты зарабатываешь 27 миллионов долларов в год, ничего не создавая? Будь осторожен, ублюдок. Будь очень осторожен». Вероятно, Перлман обращался к генеральному директору Disney Бобу Айгеру, который назвал нереалистичными требования членов профсоюзов. По примерным подсчетам, за 2023 году Айгер действительно получит 27 миллионов долларов.