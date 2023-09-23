Несколько жителей Севастополя рассказали «Агентству», что услышали взрыв рядом с улицей Генерала Жидилова в районе Троицкой балки. По информации издания, недалеко оттуда находится 13-й судоремонтный завод Черноморского флота, на котором ремонтируют корабли ВМФ России. Попал ли снаряд в здание завода, неясно.

Утром 23 сентября местный губернатор Михаил Развозжаев написал, что в аннексированном Севастополе сработала система ПВО. По его словам, ракетные обломки упали в районе причала в Сухарной балке — она находится напротив Троицкой. Затем Развозжаев несколько раз сообщал о ракетной и воздушной опасности в регионе. Также он отчитался, что часть сбитой ракеты обнаружили в парке Учкуевка, и опубликовал информацию о поиске укрытий в Севастополе.

Телеграм-канал «Крымский ветер» выложил фотографии, на которых видно задымление, как утверждается, в районе Сухарной балки.

13 сентября ВСУ нанесли несколько ракетных ударов по судоремонтному заводу имени Орджоникидзе в аннексированном Севастополе. Телеграм-каналы писали, что в результате погибли два сотрудника завода, а большой десантный корабль «Минск» и подлодка «Ростов-на-Дону» получили серьезный урон. Позднее расследовательская группа Conflict Intelligence Team опубликовала фотографии субмарины, на которых видны серьезные повреждения в ее конструкции.

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