С начала войны в Украине Германия выдала убежище только 90 россиянам, хотя соответствующие заявки подали около 3500 человек. Об этом в ответ на запрос депутата бундестага Клары Бюнгер сообщили в МВД, пишет издание RND.

В министерстве уточнили, что федеральное ведомство по миграции и делам беженцев приняло решение по более чем 1500 заявлениям. В 1100 случаях людям ответили, что они должны обратиться к властям страны первого въезда в ЕС. Остальные 90 человек получили защиту в Германии.

Представитель группы партии «Левые» по вопросам политики в отношении беженцев Клара Бюнгер назвала это число «гротескно маленьким» на фоне того, что из России бегут сотни тысяч людей, которые не хотят принимать участие в войне в Украине. Она призвала немецкие власти предоставить российским отказникам от военной службы несложную процедуру предоставления защиты.

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Мобилизация в России была объявлена 21 сентября 2022 года. Вскоре после этого министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила, что страна готова принять россиян, бегущих от мобилизации.

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