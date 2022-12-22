Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, что был ранен в Донецке. С ним был премьер самопровозглашенной ДНР Хоценко

Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, что был ранен в Донецке. Под обстрел якобы попала гостиница. Угрозы жизни Рогозина нет, он в больнице.

«Ранен в спину. Жить буду. Осколок в сантиметре от позвоночника», — сказал он сам телеканалу RT.

«На окраине Донецка обстрелу подверглась гостиница, в которой последние месяцы проживала группа военных советников, включая Дмитрия Рогозина... <...> Травмы различной степени тяжести также получили также сопровождавшие его лица», — цитирует помощника Рогозина РИА «Новости».

Телеграм-канал Baza, в свою очередь, пишет, что под обстрел попал ресторан «Шеш-Беш» — там Рогозин якобы праздновал свой день рождения. По данным телеграм-канала, экс-глава «Роскосмоса» получил «осколочное ранение мягких тканей головы, проникающее осколочное ранение ягодиц, а также проникающее осколочное ранение левого бедра». Также при обстреле погибли два человека, еще пятеро ранены.

Вместе с Рогозиным под обстрел попал также премьер-министр самопровозглашенной ДНР Виталий Хоценко.

Источник: РИА «Новости», RT, Baza

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