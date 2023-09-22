Группа депутатов внесла на рассмотрение законопроект, разрешающий Росгвардии иметь собственные добровольческие формирования. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

Согласно документу, решения о создании таких отрядов будет принимать президент. «Их можно будет привлекать для выполнения отдельных задач в области обороны в период проведения мобилизации, действия военного положения, в условиях вооруженного конфликта, при проведении КТО и т. д.», — говорится на сайте ГД.

Депутаты отметили, что добровольческие части Росгвардии не будут отличаться от аналогичных формирований Минобороны. Один из соавторов законопроекта, председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн объяснил необходимость этого документа тем, что Росгвардия уже активно участвует в войне в Украине и выполняет задачи, схожие с задачами министерства обороны. Поэтому ведомство должно иметь право на создание собственных добровольческих частей, считает Хинштейн.

Среди авторов законопроекта также значится глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев и председатель комитета по обороне Андрей Картаполов. Кроме прочего, депутаты внесли на рассмотрение законопроект, предусматривающий административную и уголовную ответственность за распространение «фейков» про росгвардейцев.

Ранее издание «Важные истории» выяснило, что в Росгвардию начали нанимать бывших вагнеровцев из числа помилованных заключенных.

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