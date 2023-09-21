Житель Самары с мужскими и женскими половыми органами не может удалить опухоли из-за закона о запрете трансперехода

Житель Самары Максим, который родился с мужскими и женскими половыми органам, не может удалить опухоли из-за нового закона о запрете трансгендерного перехода. Об этом он рассказал местному изданию 63.ру.

Максим родился с гермафродитизмом — у него есть мужские и женские половые признаки и репродуктивные органы. Родители сами выбрали пол ребенку, а врачи провели первую операцию по полноценному формированию внешней части женских половых органов. Вторую операцию по удалению пенисообразного органа делать не стали. Ребенку прописали женские гормоны, а диагноз решили держать в тайне и удалили все записи о нем из медицинской карты.

«Я рос обычной девочкой, однако постоянно считал, что со мной что-то не так: я чувствовал себя мужчиной. Мне казалось, что раз такое происходит, то это ненормально, и я, наверное, трансгендер. Долгое время отгонял от себя эти мысли. Скупил юбки, платья, косметику, старался быть той дочерью, которую хотели родители, и у меня даже получалось. Я нравился мальчикам и был достаточно симпатичной девочкой, однако мне с самим собой было просто отвратительно», — рассказал Максим. До 18 лет его звали Ксюша.

В 15 лет после похода к гинекологу Максим решил стать мужчиной и в 18 лет сменил имя и гендерный маркер в документах. Тогда же он начал принимать тестостерон, который сам себе и прописал. Спустя какое-то время у Максима начались гинекологические проблемы.

«Врачи до сих пор точно не знают, что внутри меня. Либо это два яичника, либо это яичник и яичко. Врачи думают, что одно из них, скорее всего, яичко, потому что оно неадекватно огромное. Однозначно ответить, что это, можно, только если взять у меня биопсию. То есть брать на экспертизу ткань так же, как это делают при раке, но мне этот анализ пока никто не назначил — сказали, что показаний нет. Что мне должно быть все равно, что у меня внутри. Если мне это так важно, я могу заплатить и сделать это за деньги», — рассказал он.

Позже у Максима начались боли внизу живота. В онкоцентре обнаружили опухоли на внутренних женских органах и поставили диагноз — «эндометриоз». Врачи сказали, что это произошло из-за тестостерона, и он перестал принимать гормоны. Однако оказалось, что причина опухолей в том, что его организм одновременно вырабатывает и женские, и мужские гормоны.

«Было решено удалить матку, так как все болезни в организме идут из-за нее. Ее необходимо вырезать, и остатки женских органов почистить, так как все эти опухоли пока, судя по всему, доброкачественные. После этого мне должны назначить гормональную терапию, но в маленьких дозировках, чтобы и естественные вырабатывались», — говорит Максим.

Бесплатно в такой операции ему отказали. Максим собрал 150 тысяч рублей, чтобы прооперироваться в частной клинике, но к этому моменту в России приняли закон о запрете трансгендерного перехода. «Пока мои опухоли не перейдут полноценно в раковые — все вот эти процедуры с маткой будут считаться косметическим вмешательством», — сказал он.

Медицинский юрист Жанна Алтунян считает, что Максим может добиться бесплатного лечения, так как в его случае есть угроза жизни. «Эта операция никак не меняет пол. Эта опухоль, она представляет опасность для жизни и здоровья пациента. Даже если бы он когда-то поменял пол, он не имеет права на операцию? Поэтому, какие бы у нас нововведения ни были, эта операция проводится по показаниям. Здесь в приоритет надо ставить здоровье граждан. Он по документам как был мужчиной, так и останется, просто так получилось, что и этот орган у него есть и он причиняет ему боль», — подчеркнула она.

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