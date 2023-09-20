Нацбола оштрафовали по статье о «дискредитации» армии из-за листовок в поддержку Стрелкова

Суд в Нижнем Новгороде оштрафовал на 20 тысяч рублей члена незарегистрированной партии «Другая Россия Э.В.Лимонова» Рамазана Сулейманова, признав его виновным в «дискредитации» армии. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По его данным, поводом для составления административного протокола стала акция в поддержку бывшего министра обороны самопровозглашенной ДНР Игоря Стрелкова, арестованного по обвинению в призывах к экстремизму.

29 июля неизвестные поднялись на Георгиевскую башню нижегородского кремля и вывесили там баннер с надписью «Свободу Стрелкову!», а затем разбросали листовки, в которых также содержался призыв освободить Стрелкова, его биография, а также цитаты его высказываний с критикой министра обороны Сергея Шойгу.

В суде силовики утверждали, что смогли опознать Сулейманова на записях камер видеонаблюдения, в поле зрения которых попала акция. Также свидетелем обвинения выступила продавщица мороженого.

Сулейманов своей вины не признал, утверждая, что на по записям камер невозможно понять, кто находился в тот день на Георгиевской башне. Кроме того, Сулейманов и его адвокаты не согласились с квалификацией вменяемого ему правонарушения.

«В листовке содержалась фраза Игоря Стрелкова, который заявлял о непрофессионализме Шойгу. Его слова вменяют почему-то мне. Я-то думал, что будет привычная статья о несогласованном митинге, а тут дискредитация армии», — сказал Сулейманов.

Бывшего министра обороны самопровозглашенной ДНР Игоря Стрелкова арестовали 21 июля. Против него было возбуждено уголовное дело по статье о призывах к экстремизму (часть 2 статьи 280 УК). Как рассказал адвокат Стрелкова Гаджи Алиев, поводом для возбуждения дела стали посты в его телеграм-канале, в которых он «выразил мнение по поводу проблематики, связанной с Крымом, и по поводу того, что не платят военнослужащим 105 и 107 десантных полков».

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