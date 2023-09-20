Машину шведских журналистов в Запорожье атаковал дрон. Три человека пострадали

В Запорожской области Украины российский дрон атаковал машину шведских репортеров Йохана Фредрикссона и Даниэля Здольсека. Об этом репортеры сообщили телеканалу TV4, на котором они работают.

Инцидент произошел около 11:30 19 сентября. Репортеры TV4 находятся в Запорожской области уже неделю — они снимают репортаж об украинском контрнаступлении. Телеканал сообщает, что Фредрикссона и Здольсека сопровождали сотрудники полиции, которые контролировали маршрут и определяли разрешенные на съемку объекты.

«[Начальник местной полиции] следил за небом и прокричал: "дрон, дрон" — раньше, чем остальные его заметили» — сказал Фредрикссон.

Репортер считает, что им повезло — все успели вовремя выбежать из машины. Сообщается, что легкие ранения получили двое полицейских и украинский продюсер Александр Павлов. Судя по кадрам, машина и оборудование представителей прессы были полностью уничтожены дроном.

На произошедшее отреагировали украинские и шведские власти. По словам премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона, власти будут «тщательно расследовать» инцидент и выяснять, «кто за этим стоит». Глава Запорожского облсовета Елена Жук назвала произошедшее «откровенной атакой на прессу». Директор по исследованиям международной безопасности Европейской экспертной ассоциации Мария Авдеева считает, что это было «преднамеренным нападением на журналистов».

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