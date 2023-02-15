В Бахмуте погиб американский волонтер Пит Рид. Он оказывал медицинскую помощь гражданскому, когда в его автомобиль попала российская противотанковая ракета 

В Украине погиб американский волонтер, ветеран корпуса морской пехоты США, парамедик и глава группы Global Response Medicine Пит Рид. Он был убит 2 февраля в районе Бахмута ударом противотанковой управляемой ракеты «Корнет». Она попала в машину американца, когда тот оказывал медицинскую помощь раненому гражданскому. Несколько коллег Рида получили ранения, пишет газета The New York Times.

Попадание в машину Рида сначала сочли случайным. Однако после детального анализа видео стало ясно, что это был преднамеренный удар.

Как пишет NYT, неясно знали ли российские военные, что стреляют по гуманитарному конвою, но издание отмечает, что как минимум на одном автомобиле волонтеров был нанесен красный крест.

В свою очередь, телеграм-канал Grey zone, близкий к ЧВК Вагнера, который также опубликовал видео убийства Рида подчеркивает, что на пораженном ракетой автомобиле не было никаких специальных обозначений.

В то же время, как следует из сообщения, стрелявшие знали, что атакуют эвакуационную колонну. В пользу этой версии также говорит и вид использованного оружия. Оператор комплекса «Корнет» управляет ракетой на всем пути ее полета и все это время видит цель, по которой стреляет.

«Можно ожидать, что стрелок будет иметь возможность отличить медицинского работника от комбатанта», — считает следователь по военным преступлениям Марк Гарласко.

При этом NYT отмечает, что украинские военные в зоне боевых действий передвигаются в том числе на гражданских машинах без специальной маркировки. Поэтому автомобиль Рида могли принять за машину ВСУ.

Источники: The New York Times, Grey zone

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