В результате обстрела Нагорного Карабаха погибли 27 человек. Среди них мэр города Мартуни

В результате обстрела Нагорного Карабаха погибли по меньшей мере 27 человек. Об этом в твиттере сообщил омбудсмен непризнанной республики Гегам Степанян.

Более 200 человек получили ранения. Среди гражданского населения, по словам Степаняна, погибли семь человек, в том числе двое детей. Еще 35 пострадали, среди них 13 детей. Жители Нагорного Карабаха прячутся в подвалах без связи и еды, в непризнанной республике также нет электричества.

Кроме того, погиб мэр города Мартуни Азнавур Сагиян. Об этом со ссылкой на журналистку из Нагорного Карабаха Алену Айрапетян сообщает News.am. Издания Hraparak и Aravot написали об этом без указания источников.

МИД России призвал конфликтующие стороны исключить жертвы среди гражданского населения и остановить кровопролитие. Там также сообщили, что российские миротворцы оказывают медицинскую помощь гражданскому населению и помогают с эвакуацией.

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19 сентября Азербайджан начал обстреливать территорию Нагорного Карабаха. Это самое серьезное обострение конфликта за последние три года. До этого непризнанная республика девять месяцев была в блокаде.

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