«Я жив и здоров». В телеграм-канале Рамзана Кадырова появился пост, в котором отрицаются сообщения о его болезни 

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале прокомментировал сообщения о своей болезни, которые появились несколько дней назад.

«Я жив и здоров и совершенно не понимаю, почему даже в случае моей болезни должна подыматься шумиха?» — говорится в посте (орфография автора сохранена).

Читать еще В сети появляется все больше сообщений о тяжелой болезни и даже смерти Рамзана Кадырова Что об этом известно?

Слухи о тяжелой болезни Кадырова вновь появились на прошлой неделе. Так, оппозиционный чеченский телеграм-канал NIYSO написал, что глава Чечни впал в кому, а представитель украинской военной разведки Андрей Юсов сказал, что он находится в «критическом состоянии».

Позже анонимный российский телеграм-канал ВЧК-ОГПУ сообщил, что на территорию Центральной клинической больницы (ЦКБ) Управделами президента заезжали элитные автомобили с чеченскими и московскими номерами. 20 сентября Кадыров сообщил, что в ЦКБ лежит его дядя Магомед Кадыров. Он также опубликовал видео из его палаты.

Информация о том, что Кадыров серьезно болен появляется в СМИ как минимум с начала этого года. Немецкий таблоид Bild в марте писал, что у главы Чечни серьезная болезнь почек. Эту же версию 18 сентября озвучил бывший главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.