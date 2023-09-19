В начале сентября по Константиновке ударила сбившаяся с курса украинская ракета — NYT 

Совокупность доказательств, таких как спутниковые снимки, обломки ракеты и показания свидетелей говорят о том, что на рынке в Константиновке упала украинская зенитная ракета. Об этом пишет The New York Times.

Издание, ссылаясь на видео, отмечает, что ракета прилетела со стороны украинских позиций. Об этом же говорит анализ повреждений и образовавшаяся в результате удара воронка, заявил газете неназванный эксперт по взрывчатым веществам.

Кроме того, по данным NYT, незадолго до «прилета» в Константиновке украинские военные выпустили две ракеты класса «земля-воздух» в сторону российской линии фронта из города Дружковка, который расположен в 18 километрах к северо-западу от Константиновки. Звуки пусков слышали репортеры издания, находившиеся в Дружковке.

Авторы статьи также отмечают, что характер повреждений и найденные фрагменты соответствуют зенитной ракете мобильного ЗРК «Бук». Такие установки есть на вооружении как России, так и Украины.

«Почему ракета, максимальная дальность которой составляет до 30 километров, упала в Константиновке, неясно. Вероятно, это стало результатом сбоя», — пишет NYT.

При этом издание отмечает, что ракета пролетела лишь немногим более половины максимальной дистанции, а значит в момент падения на ее борту еще было топливо, что привело к дополнительным разрушениям на земле.

Сразу после того, как стало известно о падении ракеты в Константиновке украинские власти обвинили в этом российских военных. Президент Украины Владимир Зеленский назвал произошедшее «ударом российских террористов».

В то же время основатель расследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев, ссылаясь на видео удара, заявил, что ракета, вероятно, была украинской, а ее падение в Константиновке — результат ошибки или технического сбоя.

В свою очередь, украинские власти продолжили настаивать, что удар по Константиновке был нанесен российской зенитной ракетой С-300. Глава офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире Breakfast Show заявил, что Киев не будет проводить расследование. «Для нас все очевидно, <…> это один из ракетных ударов Российской Федерации», — сказал тогда он.

В результате удара по Константиновке 6 сентября 2023 года погибли 16 человек, еще 33 мирных жителя пострадали.

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