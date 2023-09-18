Ограничения на экспорт беспилотников и комплектующих из Китая привели к их дефициту в России

После введения Китаем ограничений на экспорт беспилотников и комплектующих в России образовался их дефицит. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

О временном ограничении экспорта дронов, комплектующих к ним и оборудования для их производства китайские власти объявили в июле. Под них попали беспилотники массой более четырех килограммов, которые могут находиться в воздухе более получаса, а также перевозить и сбрасывать грузы. Также был введен запрет на экспорт любых беспилотников, используемых для военных целей.

В результате с проблемами столкнулись не только российские компании, производящие дроны для войны в Украине, но и сельскохозяйственные производители, которые стали испытывать нехватку агродронов. Эти беспилотники массой около 30-40 килограммов применяются, например, для опрыскивания посевов. Как отмечает «Коммерсантъ», в России такие аппараты производятся в единичных экземплярах.

Как сообщили изданию крупные компании, занимающиеся производством дронов в России, они успели пополнить запасы комплектующих до ввода ограничений китайскими властями. Теперь российские производители пытаются получить необходимые документы, которые позволят возобновить поставки запчастей из Китая.

Для этого китайский поставщик должен получить лицензию министерства торговли Китая и разрешение таможенной службы, предоставив информацию о конечном получателе. В свою очередь, власти проверят получателя на присутствие в санкционных списках, связанных «с военной деятельностью или нежелательными для Китая действиями».

Как отметили собеседники «Коммерсанта» в российских компаниях, государственные ведомства, в том числе Минпромторг, не участвуют в переговорах с коллегами из Китая и не помогают в налаживании поставок.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на данные американской разведки сообщал, что за год с начала российского вторжения в Украину Китай поставил России беспилотники и комплектующие к ним на сумму не менее 12 миллионов долларов. В свою очередь Politico со ссылкой на данные таможни писало, что с начала 2023 года Китай поставил в Россию гражданских беспилотников более чем на 100 миллионов долларов.

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