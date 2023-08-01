Китайские власти сообщили о введении временного ограничения на экспорт беспилотных летательных аппаратов, комплектующих и оборудования для их производства. Об этом сообщает агентство Reuters.

Как уточнили в министерстве торговли КНР, ограничения вступят в силу с 1 сентября 2023 года, а их цель — «защита национальной безопасности и интересов» страны.

По данным Associated Press, запрет коснется, в частности, гражданских дронов большой дальности весом более семи килограммов, которые способны находиться в воздухе более получаса, перевозить объекты и сбрасывать их на землю. В министерстве отметили, что такие беспилотники могут использоваться в военных целях.

Возможность продавать такие аппараты за рубеж сохранится только для тех компаний, которые получат специальную экспортную лицензию.

Ранее стало известно, что, по данным американской разведки, с начала войны в Украине Китай уже поставил России беспилотники и комплектующие к ним на сумму не менее 12 миллионов долларов. В свою очередь, издание Politico со ссылкой на данные таможни утверждает, что с начала 2023 года в Россию были поставлены гражданские беспилотники из КНР на сумму более чем 100 миллионов долларов.

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