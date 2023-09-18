Командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский утверждает, что под Бахмутом были разбиты одни из наиболее подготовленных подразделений российской армии. Речь идет о 72-й отдельной мотострелковой, а также 31-й и 83-й отдельных десантно-штурмовых бригадах.

По словам Сырского, под Бахмутом продолжаются ожесточенные бои. «После потери на прошлой неделе населенных пунктов Андреевки и Клещеевки враг проводит многочисленные контратаки по разным направлениям, безуспешно пытаясь вернуть утраченные позиции», — написал он.

17 сентября замглавы Росгвардии в аннексированной ДНР Александр Ходаковский сообщил о гибели командира 31-й десантно-штурмовой бригады Андрея Кондрашкина.

15 сентября украинский генштаб заявил о взятии села Андреевка к югу от Бахмута.

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