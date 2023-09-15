Украинский генштаб заявил о взятии Андреевки 

Генштаб Украины в утренней сводке от 15 сентября сообщил о взятии села Андреевка к югу от Бахмута. «Силы обороны в ходе наступательных действий имели частичный успех в районе Клещеевки. В ходе штурмовых действий овладели Андреевкой», — говорится в сообщении.

Клещеевка и Андреевка — практически полностью разрушенные села, расположенные в нескольких километрах к югу от Бахмута. Ранее представители украинской стороны утверждали, что контроль над этими селами позволит ВСУ окружить российскую группировку в Бахмуте или заставить ее отступить из города.

Накануне о взятии Андреевки сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Однако представители воюющих на этом участке фронте подразделений ВСУ опровергли ее сообщение, назвав его преждевременным.

«Подобные заявления вредны, несут угрозу для жизни личного состава и вредят выполнению боевых задач», — говорилось в телеграм-канале 3-й отдельной штурмовой бригады.

После этого Маляр отредактировала сообщение в своем телеграм-канале, написав, что обстановка в районе Андреевки сложная и постоянно меняется.

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