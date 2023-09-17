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Два сухогруза добрались до украинских портов впервые после выхода России из зерновой сделки

12:59 • 17.09.2023

Два сухогруза впервые после выхода России из зерновой сделки добрались до украинских портов по временному коридору, сообщает агентство Reuters. Они погрузят зерно для рынков Азии и Африки. 

Турецкий сухогруз Aroyat под флагом Палау вошел в акваторию порта «Черноморск» в Одесской области около 18:00 16 сентября. Еще один сухогруз Resilient Africa под флагом Палау прибыл в порт около 22:00, сообщает «Интерфакс Украина». В администрации морских портов Украины рассказали, что сухогрузы заберут почти 20 тысяч тонн зерна для стран Азии и Африки. 

10 августа военно-морские силы Украины объявили о создании временных коридоров для торговых судов в Черном море. В сообщении ведомства говорилось, что на протяжении маршрутов сохраняется угроза атак со стороны России, а также дрейфующих мин. Для прохода по коридорам было решено допускать лишь тех владельцев судов и капитанов, которые официально подтвердят готовность к плаванию в условиях риска. 

16 августа из порта Одессы вышел контейнеровоз «Йозеф Шульте», который стоял в порту с февраля 2022 года, и успешно прибыл в Стамбул. Затем этим же маршрутом воспользовались еще несколько кораблей, ранее заблокированных в украинских портах. 

В июле 2023 года Россия вышла из «зерновой сделки». После этого в Минобороны заявили, что все суда, следующие через акваторию Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться «как потенциальные перевозчики грузов военного назначения». 

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