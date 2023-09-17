Два сухогруза добрались до украинских портов впервые после выхода России из зерновой сделки

Два сухогруза впервые после выхода России из зерновой сделки добрались до украинских портов по временному коридору, сообщает агентство Reuters. Они погрузят зерно для рынков Азии и Африки.

Турецкий сухогруз Aroyat под флагом Палау вошел в акваторию порта «Черноморск» в Одесской области около 18:00 16 сентября. Еще один сухогруз Resilient Africa под флагом Палау прибыл в порт около 22:00, сообщает «Интерфакс Украина». В администрации морских портов Украины рассказали, что сухогрузы заберут почти 20 тысяч тонн зерна для стран Азии и Африки.

10 августа военно-морские силы Украины объявили о создании временных коридоров для торговых судов в Черном море. В сообщении ведомства говорилось, что на протяжении маршрутов сохраняется угроза атак со стороны России, а также дрейфующих мин. Для прохода по коридорам было решено допускать лишь тех владельцев судов и капитанов, которые официально подтвердят готовность к плаванию в условиях риска.

16 августа из порта Одессы вышел контейнеровоз «Йозеф Шульте», который стоял в порту с февраля 2022 года, и успешно прибыл в Стамбул. Затем этим же маршрутом воспользовались еще несколько кораблей, ранее заблокированных в украинских портах.

В июле 2023 года Россия вышла из «зерновой сделки». После этого в Минобороны заявили, что все суда, следующие через акваторию Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться «как потенциальные перевозчики грузов военного назначения».

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