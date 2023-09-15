Министр семьи, труда и соцзащиты Башкортостана Ленара Иванова заявила, что самые «качественные» с точки зрения здоровья дети рождаются у 20-летних родителей. По ее словам, чем позже рождается ребенок, тем больше у него «брака». Об этом Иванова заявила в интервью на ютуб-канале «Аспекты — Башкортостан».

Ведущий Разиф Абдуллин попросил Ленару Иванову прокомментировать недавнее выступление министра здравоохранения Михаила Мурашко, когда он назвал карьеризм женщин «порочной практикой» и сказал, что вместо этого они должны рожать детей.

Иванова поддержала Мурашко: «Как министр здравоохранения он абсолютно прав. Лучшие, качественные с точки зрения здоровья дети рождаются в 20 лет. Давайте будем честны. Чем позже, тем больше, извините, брака, рисков, появляются какие-то болезни».

По словам Ивановой, после 35 женщины уже не могут зачать ребенка естественным путем и делают это с помощью ЭКО. «Получается, что это уже становится работой врача и мастерством хирурга. А на самом деле, лучше, если дети рождаются естественным образом, в любви, в молодости, и это правильно. Есть такая русская пословица: “Бог даст дитя, бог даст и на дитя”. То есть в итоге это будет мотивация для молодых семей», — заявила она.

Министр семьи, труда и соцзащиты Башкортостана привела в пример 40-летних знакомых, которые в этом возрасте стали бабушкой и дедушкой. «Оказывается, они очень рано родили, быстро все сделали, то есть у них уже и дети растут, и они идут вперед и делают карьеру. Вот как-то так [должно быть], не наоборот», — сказала она.

В середине июля министр здравоохранения Мурашко заявил, что женщины, которые родили в молодости, якобы не лишают себя шанса на создание карьеры. Также он поделился планами Минздрава начать жестко контролировать оборот препаратов для медикаментозного прерывания беременности.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.