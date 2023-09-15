У владельца медиахолдинга РБК Григория Березкина, с которого Евросоюз снял санкции, есть гражданство Хорватии. На это обратил внимание журналист Андрей Захаров.

Он опубликовал скриншот с информацией о Березкине из официального списка людей, попавших под европейские санкции. Документ датируется 7 марта 2023 года. В нем указано, что помимо российского гражданства у Березкина есть хорватское. Там же приведен номер паспорта Хорватии, который действовал до 18 марта 2023 года.

В более ранней версии этого документа от 8 апреля 2022 года, который был опубликован, когда против Березкина ввели санкции, было указано только его российское гражданство. В феврале 2023 года «Важные истории» писали, что гражданство Хорватии есть у супруги Березкина Ирины.

14 сентября Европейский союз не стал продлевать санкции в отношении четырех российских предпринимателей. Среди них был Григорий Березкин. Почему ЕС принял такое решение, не сообщалось. Владелец РБК по-прежнему значится в санкционных списках Великобритании, Канады, Австралии и Украины.

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