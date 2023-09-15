Кубинские дипломаты разошлись во мнениях по поводу кубинцев, воюющих в Украине

МИД Кубы и посол этой страны в России разошлись во мнениях по поводу кубинцев, завербованных Россией для войны в Украине.

Так, посол Кубы в России Хулио Антонио Гармендия Пенья заявил РИА «Новости», что кубинские власти якобы «не имеют ничего против» кубинцев, которые отправились воевать, заключив контракт с российским министерством обороны.

«Мы не имеем ничего против кубинцев, которые хотят просто подписать контракт и легально принимать участие с российской армией в этой операции. Но мы выступаем против нелегальности и этих операций, которые не имеют ничего общего с легальным полем», — сказал он.

В то же время МИД Кубы выступил с другой официальной позицией по этому вопросу.

Так, глава министерства Бруно Родригес, как передает Reuters, заявил, что «однозначная и непоколебимая позиция кубинского правительства, в соответствии с его национальным законодательством, противоречит участию кубинских граждан в конфликтах любого рода и против наемничества и торговли людьми».

В сентябре власти Кубы сообщили об аресте 17 человек, которые были причастны к вербовке кубинцев для участия в войне в Украине на стороне России.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.