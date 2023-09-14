В Минобороны Украины заявили об освобождении Андреевки, но позже изменили сообщение

Украинские военные вернули контроль над селом Андреевка, находящемся на южном фланге Бахмутского направления, сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. «Андреевка наша. Закрепляемся на занятых позициях», — написала она.

В третьей штурмовой бригаде назвали заявление о взятии села «преждевременным», после чего Маляр изменила сообщение: «Андреевка. Ситуация очень сложная и переменчивая. Держим кулаки за наших».

Об отходе российских войск из Андреевки российские и украинские телеграм-каналы сообщали еще накануне. В то же время официальные российские источники не сообщали о потере контроля над Андреевкой. Минобороны России в очередном брифинге 14 сентября заявило, что «ВС РФ на донецком направлении отразили восемь атак ВСУ в районах Андреевки, Бырдычей, Клещеевки и Первомайского».

Обновлено в 16:48. Добавлена информация об опровержении со стороны третьей штурмовой бригады, добавлено изменение в сообщении Маляр, обновлен заголовок.

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