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Песков назвал предателями российских бизнесменов, которые готовы осудить войну в Украине в обмен на снятие санкций 

15:48 • 14.09.2023

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал снятие санкций с российских бизнесменов. 

«Ни логику самих санкций, ни логику снятия санкций мы не понимаем. Вряд ли эту логику кто-то может объяснить в самой Европе. Вот это то, что мы понимаем однозначно. Что касается выхода из-под санкций. Ну, мы знаем, что есть предприниматели, которые скатываются на антироссийские позиции и которые пытаются за 12 сребреников вывести себя из-под санкций. Это предатели. Есть предприниматели, которые планомерно и методично отстаивают свои интересы в суде. Это право любого предпринимателя, и к нему мы относимся с уважением», — сказал Песков.

Ранее стало известно, что Евросоюз снял санкции с троих российских бизнесменов — владельца холдинга РБК Григория Березкина, который также контролировал «Комсомольскую правду» и газету Metro, миллиардера и экс-сенатора Фархада Ахмедова и бывшего главы онлайн-ритейлера Ozon Александра Шульгина.

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