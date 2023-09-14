Суд арестовал волонтера «Немцов‑моста» по обвинению в участии в легионе «Свобода России»

Бабушкинский районный суд Москвы арестовал волонтера Евгения Мищенко, который ухаживал за мемориалом на месте убийства политика Бориса Немцова. Его обвиняют в участии в деятельности террористической организации (часть 2 статьи 205.5 УК), а именно в легионе «Свобода России». Об этом сообщает корреспондент «Медиазоны».

По его словам, до начала заседания Мищенко сказал, что выходил на связь с представителями легиона «Свобода России». Однако он добавил, что «там был внедренный агент», который подыграл его чувствам.

Мищенко попросил суд не отправлять его в СИЗО, так как у него на иждивении находится жена. «Я человек незлобливый, не террорист, действий не было для причинения вреда, и кроме того, я просто не могу никуда скрыться, это сейчас невозможно, просто хотелось бы навести какой-то порядок, жену встретить в своей квартире, чтобы она приехала и как-то разъяснить ситуацию», — сказал он.

Накануне во время заседания по избранию меры пресечения Мищенко увезли в больницу. Его адвокат Николай Фомин рассказал, что во время задержания силовики избили его подзащитного и сломали ему три ребра.

Утром 14 сентября телегарм-канал «Автозак LIVE» со ссылкой на соратников Мищенко сообщил, что его выписали из больницы №20 имени Ерамишанцева и сразу повезли в суд. По словам Фомина, срок задержания Мищенко истек в десять часов вечера 13 сентября.

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