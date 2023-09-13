Волонтеру «Немцов-моста» при задержании сломали ребра. Его обвиняют в участии в легионе «Свобода России»

Волонтера Евгения Мищенко, который ухаживает за мемориалом на месте убийства политика Бориса Немцова, избили полицейские. Его задержали по обвинению в участии в деятельности террористической организации (часть 2 статьи 205.5 УК). Адвокат Мищенко Николай Фомин уточняет, что речь идет об участии в легионе «Свобода России». В суд задержанному пришлось вызвать скорую, сообщает с места событий корреспондент «Медиазоны».

Мищенко задержали утром 11 сентября, но соответствующие бумаги силовики оформили только вечером, рассказал Фомин. 13 сентября Мищенко привезли в Бабушкинском районный суд для избрания меры пресечения. Когда заседание началось, Фомин попросил судью Евгению Бабинову вызвать его подзащитному скорую помощь.

«Он в таком состоянии, что не может адекватно воспринимать [происходящее]», — сказал адвокат. Он добавил, что Мищенко уже возили в травмпункт, где врачи зафиксировали переломы трех ребер.

«Сейчас состояние плохое. Сломаны ребра, грудная клетка. При задержании и в период следственных действий были допущены... Я думаю это как обычно, всем известно, может происходить», — сказал сам Мищенко перед началом заседания.

Судья согласилась вызвать врачей и объявила перерыв. Фомин отмечает, что согласно закону гражданина России не могут задерживать более чем на 48 часов. У Мищенко, по его словам, этот срок истечет 13 сентября в десять часов вечера.

Как передает корреспондент «Медиазоны», Мищенко признал вину. «В принципе признаю свою вину, ошибку. Может быть, сорвался», — приводит издание его слова.

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