Европарламент признал Лукашенко причастным к вывозу детей из Украины и призвал МУС выдать ордер на его арест

Европарламент принял резолюцию, в которой признал Александра Лукашенко соучастником преступлений, совершенных российской армией в ходе полномасштабного вторжения в Украину.

В частности, это касается вывоза более двух тысяч детей с оккупированных Россией украинских территорий. В документе отмечается, что детей в том числе отправляли в оздоровительные лагеря Беларуси.

«Европарламент считает Лукашенко таким же ответственным за эти военные преступления, как Владимира Путина и Марию Львову-Белову, и поэтому призывает МУС рассмотреть вопрос о выдаче аналогичного международного ордера на арест Лукашенко», — говорится в резолюции.

Кроме того, евродепутаты призывают страны Евросоюза привлечь к ответственности белорусских чиновников, которые причастны «к агрессии, преступлениям против человечности и геноциду, совершаемых против Украины».

В марте 2023 года Международный суд в Гааге выдал ордеры на арест Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Их обвинили в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.