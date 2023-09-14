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ФСИН утверждает, что Сафронов находится в одной из колоний Красноярского края

13:54 • 14.09.2023

Журналист Иван Сафронов, осужденный за «госизмену», находится в одной из колоний Красноярского края. Об этом пишет «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу главного управления ФСИН по региону.

Накануне группа поддержки Сафронова сообщила, что его этапировали из колонии ИК-7 под Красноярском в неизвестном направлении. «Уведомление ФСИН о том, что он “убыл в другое учреждение”, получили несколько человек, которые регулярно переписываются с Иваном. С чем связаны эти перемены в жизни Ивана Сафронова, неизвестно», — говорилось в сообщении в группе «Свободу Сафронову». 

О местонахождении Сафронова не знает даже его адвокат. Дмитрий Катчев сказал «Коммерсанту», что его подзащитного увезли из колонии в неизвестном направлении.

Журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова 5 сентября 2022 года приговорили к 22 годам заключения по делу о «государственной измене». В феврале 2023 года для отбытия наказания его привезли в колонию строгого режима ИК-7 Красноярского края. В августе сообщалось, что Сафронова на год перевели на строгие условия содержания. 

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