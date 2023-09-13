Евросоюз не будет продлевать санкции против четырех россиян 

Европейский союз не стал продлевать санкции, введенные из-за войны в Украине, в отношении четырех россиян. Их имена не сообщаются.

Отмечается, что ограничения перестанут действовать 15 сентября. Накануне агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что санкции могут снять с владельца холдинга РБК Григория Березкина, который также контролировал «Комсомольскую правду» и газету Metro, миллиардера и экс-сенатора Фархада Ахмедова и бывшего главы онлайн-ритейлера Ozon Александра Шульгина.

The Bell пишет, что четвертым гражданином России, с которого снимут европейские санкции, может стать погибший в конце августа в авиакатастрофе основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин. Издание напоминает, что так уже было. Санкции в связи со смертью сняли, например, с основателя ЛДПР Владимира Жириновского.

В сообщении Евросоюза также отмечается, что персональные санкции продолжают действовать в отношении почти 1,8 тысячи физических и юридических лиц. Ограничения необходимо продлевать каждые полгода.

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