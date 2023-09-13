В аннексированном Крыму мужчину оштрафовали за призывы к сепаратизму из-за татуировок

В аннексированном Крыму Бахчисарайский районный суд оштрафовал местного жителя по административной статье о призывах к сепаратизму из-за татуировок. Об этом сообщается на сайте суда.

«28-летний житель города Бахчисарай оштрафован на 30 тысяч рублей за публичную демонстрацию на предплечьях татуировки в виде государственного герба Украины “трезубца” с надписью “Крим Україна”, а также татуировки со смысловым переводом и изображением, символизирующим призыв к нарушению территориальной целостности Российской Федерации», — говорится в нем.

Как сообщается, оштрафованный полностью признал свою вину, раскаялся и закрасил ставшие поводом для штрафа татуировки.

По данным «ОВД-Инфо» мужчину, вероятно, зовут Владислав Леушкин, а его дело было рассмотрено 12 сентября.

Российские суды регулярно штрафуют граждан за «противоправные» татуировки. Так, в июле суд в Краснодаре оштрафовал девушку на 200 тысяч рублей из-за татуировки с изображением собаки в радужном шарфе с надписью «Собака-гей». Ее признали виновной в «ЛГБТ-пропаганде».

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