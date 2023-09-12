Евросоюз не будет продлевать санкции против трех российских бизнесменов — Reuters

Европейский Союз не будет продлевать санкции в отношении трех российских бизнесменов, срок действия которых истекает 15 сентября. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на два источника в дипломатических кругах.

По данным издания, ограничения могут снять с владельца холдинга РБК Григория Березкина, также контролировавшего «Комсомольскую правду» и газету Metro, миллиардера Фархада Ахмедова и бывшего главы онлайн-ритейлера Ozon Александра Шульгина.

В начале сентября стало известно, что Европейский суд общей юрисдикции принял решение снять санкции c Шульгина. Как тогда отмечал РБК, это первый подобный случай с начала войны в Украине. Шульгин попал в санкционные списки Евросоюза и Австралии 8 апреля 2022 года. Через три дня после этого он ушел с поста главы Ozon и покинул совет директоров компании.

Reuters напоминает, что для введения санкций, которые продлеваются каждые шесть месяцев, необходимо единогласное решение всех 27 стран-членов Евросоюза.

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