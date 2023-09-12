Румыния строит бомбоубежища у границы с Украиной рядом с местом падения российского дрона  

Власти Румынии, которая входит в НАТО, объявили о строительстве бетонных бомбоубежищ на границе с Украиной. Об этом пишет агентство AFP и телеканал DIGI24.

Укрытия появятся в юго-восточном регионе в населенном пункте Плауру, расположенном напротив украинского порта Измаил, где на прошлой неделе обнаружили обломки российского беспилотника.

Строительством занимается отряд из 50 румынских военнослужащих. Сообщается, что укрытия будут более 9,5 метров в длину, шириной два метра и полтора метра в высоту.

6 сентября на территории Румынии нашли обломки российского беспилотника, который должен был атаковать Измаильский порт в Украине в ночь на 4 сентября. Тогда румынские власти заявили, что дрон «не представлял угрозы». Однако спустя несколько дней МИД Румынии передал российскому дипломату ноту протеста из-за найденного БПЛА.

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