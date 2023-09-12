Поддержать
Новости

Румыния строит бомбоубежища у границы с Украиной рядом с местом падения российского дрона  

21:35 • 12.09.2023

Власти Румынии, которая входит в НАТО, объявили о строительстве бетонных бомбоубежищ на границе с Украиной. Об этом пишет агентство AFP и телеканал DIGI24. 

Укрытия появятся в юго-восточном регионе в населенном пункте Плауру, расположенном напротив украинского порта Измаил, где на прошлой неделе обнаружили обломки российского беспилотника. 

Строительством занимается отряд из 50 румынских военнослужащих. Сообщается, что укрытия будут более 9,5 метров в длину, шириной два метра и полтора метра в высоту. 

6 сентября на территории Румынии нашли обломки российского беспилотника, который должен был атаковать Измаильский порт в Украине в ночь на 4 сентября. Тогда румынские власти заявили, что дрон «не представлял угрозы». Однако спустя несколько дней МИД Румынии передал российскому дипломату ноту протеста из-за найденного БПЛА. 

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры.
Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Для платежей с иностранных карт
Поддержать
Владельцы российских карт могут поддержать нас здесь.
Совершая пожертвование, вы принимаете оферту и политику конфиденциальности.
Платежные системы
Поддержать
Подпишитесь на рассылку
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»