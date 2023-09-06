В Румынии нашли обломки российского беспилотника 

На территории Румынии нашли обломки российского беспилотника, который, вероятно, должен был атаковать Измаильский порт в Украине в ночь на 4 сентября. Об этом сообщает Antena 3 CNN.

По данным телеканала, обломки российского дрона обнаружили в уезде Тулча, в районе Плауру, который граничит с Украиной. Издание отмечает, что эту информацию подтвердил министр обороны Румынии Анхель Тилвар. Он еще раз подчеркнул, что беспилотник «не представлял угрозы».

В МИД Украины 4 сентября заявили, что российские дроны взорвались на территории Румынии. Представитель дипломатического ведомства Олег Николенко тогда сказал, что «российский ракетный террор представляет огромную угрозу не только безопасности Украины, но и безопасности соседних стран, в том числе государств-членов НАТО».

В Министерстве обороны Румынии тогда заявили, что атаки российских беспилотников «не представляли прямой военной угрозы» для страны, но осудили удары России по территории Украины.

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