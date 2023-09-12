Ким Чен Ын прибыл в Россию

Бронепоезд северокорейского диктатора Ким Чен Ына пересек российскую границу и едет по Приморью на север. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как ожидается, Ким Чен Ын встретится с Владимиром Путиным во Владивостоке. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, встреча пройдет на днях в том числе в формате один на один, при этом пресс-конференции не планируется.

В ходе переговоров лидеры двух стран обсудят вопросы двустороннего сотрудничества России и КНДР в разных сферах, ситуацию в регионе и международные дела. Песков отметил, что в случае необходимости также затронут и вопросы, связанные с санкциями Совбеза ООН.

Ранее западные СМИ писали, что во время своей встречи Ким Чен Ын и Путин обсудят поставки в Россию северокорейских артиллерийских снарядов и противотанковых ракет. По данным американской разведки, российские и северокорейские власти давно ведут переговоры о поставках оружия для войны в Украине.

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