Суд Евросоюза впервые постановил снять санкции с российского предпринимателя 

Европейский суд общей юрисдикции принял решение снять санкции с бывшего главы интернет-ретейлера Ozon Александра Шульгина. Как отмечает РБК, это первый подобный случай с начала войны в Украине.

Согласно тексту судебного решения, которое вынесли 6 сентября, ограничения снимут после истечения срока апелляции со стороны Совета ЕС. Шульгин попал в санкционные списки Евросоюза и Австралии 8 апреля 2022 года. Причина — его присутствие на встрече Путина с бизнесменами 24 февраля 2022 года, «где обсуждался ход действий в свете западных санкций». Через три дня Шульгин ушел с поста главы Ozon и покинул совет директоров компании.

Партнер брюссельской юрфирмы Acquis, специалист по санкциям Юрий Шумилов в интервью РБК отметил, что европейский суд впервые принял решение о снятии санкций с российского предпринимателя. По его словам, до этого ограничения снимали только с родственников бизнесменов, попавших в санкционные списки. Например, это касалось матери Евгения Пригожина Виолетты, а также частично ограничения сняли с сына Дмитрия Мазепина Никиты.

В июле 2023 года Великобритания сняла санкции с бизнесмена Олега Тинькова, который в октябре 2022 года сообщал, что принял решение отказаться от российского гражданства. А в конце августа сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож попросил Евросоюз снять с него ограничения. Он сделала это через несколько дней после того, как публично осудил российское вторжение в Украину.

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